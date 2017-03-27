Курс доллара в Турции упал ниже 3,60 лиры

Баку. 27 марта. REPORT.AZ/ Сегодня курс доллара США в Турции снова опустился ниже 3,60 лиры. Как сообщает Report, курс упал на 0,7% по сравнению с показателем 24 марта и составил 3,5870 TRY/USD.

Снижение курса американской валюты в Турции вызвано в целом обесцениванием доллара на мировом рынке. Причина кроется в сомнениях участников глобального финансового рынка в предвыборных обещаниях президента Дональда Трампа осуществить налоговые реформы и увеличить бюджетные расходы.

Аналитическая группа Report полагает, что доллар может упасть еще на 1-1,5% на глобальном валютном рынке.

В этом случае экспорт из США ускорится, инфляция повысится, что, в свою очередь, приведет к повышению ставок ФРС и в конечном итоге к укреплению доллара. "Поэтому существенного снижения курса доллара не ожидается. В Турции доллар может упасть до уровня 3,55 TRY/USD. Затем повышение процентных ставок со стороны ФРС приведет к стабилизации курса на отметке 3,65-3,75 TRY/USD", - заключили аналитики.