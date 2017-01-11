Курс доллара в Турции приблизился к 3,90 лирам

Баку. 11 января. REPORT.AZ/ Курс доллара в Турции на азиатских биржах достиг 3,8967 TRY/USD. Как сообщает Report, доллар растет из-за нежелания Центробанка Турции (TCMB) повышать учетную ставку. Так, TCMB неоднократно заявлял, что повышение учетной ставки приведет к замедлению темпов экономического роста. Инвесторы же, посчитав слишком серьезной разницу между инфляцией и учетной ставкой, начали продавать активы в лирах и скупать иностранную валюту.

Аналитическая группа Report отмечает, что 24 января ожидается очередное заседание TCMB. Не исключено, что доллар продолжит расти до этой даты. Аналитики прогнозируют повышение учетной ставки на заседании, что приведет к резкому снижению курса доллара. Иначе в ближайшей перспективе доллар может подорожать до 4,50-5,00 TRY/USD.