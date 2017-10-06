Баку. 6 октября. REPORT.AZ/ Курс доллара в Турции превысил 3,60 лиры. Как сообщает Report, это произошло вследствие укрепления доллара на глобальном валютном рынке.

Помимо этого, из-за резкого удешевления доллара в Турции в последние месяцы инвесторы начали активно скупать валюту, что в свою очередь ускорило его подорожание. Так, в начале года курс был равен 3,94 TRY/USD, а к 11 сентября он упал на 14%, до 3,38 TRY/USD. За последние три недели доллар укрепился на 6,5%.

Аналитическая группа Report прогнозирует дальнейшее укрепление доллара на мировом рынке, что непосредственно скажется на валютном рынке Турции: "К концу года доллар может подорожать до 3,75 лиры".