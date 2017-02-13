Курс доллара в России достиг 17-месячного минимума

Баку. 13 февраля. REPORT.AZ/ Курс доллара в России впервые с 24 июля 2015 года упал ниже 58 рублей. Как сообщает Report со ссылкой на Investing.ru, рубль растет на фоне дорогой нефти, привлекательности российских активов с точки зрения доходности, а также ожиданий роста продаж экспортной выручки в преддверии налогового периода.

В результате сегодня курс доллара достиг 57,96 RUB/USD, евро - 61,32 EUR/USD.

Напомним, что, хотя по поручению Минфина РФ, Центробанк ежедневно покупает 6,3 млрд рублей (109 млн долларов), это никак не сказалось на подорожании доллара.

Аналитическая группа Report считает дальнейший рост нефтяных цен основным фактором удешевления доллара: "В этом случае курс может снизиться до 55,0 RUB/USD".