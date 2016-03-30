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    ​Курс доллара в Азербайджане достиг 15-недельного минимума

    ЦБА спустя 20 дней установил официальный курс на 6,3% ниже исторического рекорда

    Баку. 30 март. REPORT.AZ/ Официальный курс доллара в Азербайджане впервые упал ниже девальвационного уровня 21 декабря (1,55 AZN/USD) и на завтра, 31 марта, установлен на отметке 1,5421 AZN/USD.

    Как передает Report, максимальный курс был зафиксирован 11 марта на отметке 1,6456 AZN/USD. Центробанк Азербайджана (ЦБА) спустя 20 дней установил официальный курс на 0,1035 манатов или 6,3% ниже исторического рекорда, снизив его до 15-недельного минимума.

    Аналитическая группа Report прогнозирует снижение курса доллара в зависимости от положительной конъюнктуры на глобальных финансовых и сырьевых рынках. Ожидается, что курс AZN/USD в ближайшие 2-3 месяца упадет до отметки 1,40-1,45 и ЦБА начнет манатную интервенцию. 

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