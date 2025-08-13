О нас

Курс доллара к иене вырос на фоне возобновления спроса на американскую валюту

Курс доллара к иене вырос на фоне возобновления спроса на американскую валюту Курс доллара по отношению к иене вырос в среду утром на фоне возобновления спроса на американскую валюту как на надежный актив.
Финансы
13 августа 2025 г. 09:24
Курс доллара к иене вырос на фоне возобновления спроса на американскую валюту

Курс доллара по отношению к иене вырос в среду утром на фоне возобновления спроса на американскую валюту как на надежный актив.

Как передает Report, это следует из данных торгов.

Тем временем инвесторы продолжают ожидать данные по состоянию экономики США.

Утром курс доллара к иене поднялся до 147,95 иены с уровня прошлого закрытия в 147,77 иены за доллар.

При этом курс евро к доллару вырос до $1,1684 с $1,1673 за евро. А индекс доллара (курс к корзине валют шести стран - торговых партнеров США) опустился на символические 0,04% - до 98,03 пункта.

По мнению экспертов, розничные продажи в США, как и данные по занятости в несельскохозяйственных отраслях, станут важным показателем того, насколько хорошо развивается экономика, и повлияют на оценку рынка в отношении дальнейшего снижения учетной ставки Федеральной резервной системы США и доллара.

Статистику по розничным продажам в США Министерство торговли страны обнародует уже в пятницу. Ожидается, что показатель в июле вырос на 0,5% в месячном выражении.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на английском языке Dollar rises against yen amid renewed demand for US currency

Другие новости из категории

Азербайджанский институт стандартизации выбирает аудитора
Азербайджанский институт стандартизации выбирает аудитора
13 августа 2025 г. 10:37
Курсы валют Центрального банка Азербайджана (13.08.2025)
Курсы валют Центрального банка Азербайджана (13.08.2025)
13 августа 2025 г. 09:27
Ключевые показатели международных товарных, фондовых и валютных рынков (13.08.2025)
Ключевые показатели международных товарных, фондовых и валютных рынков (13.08.2025)
13 августа 2025 г. 09:01
ЦБА обязал две платежные организации увеличить капитал
ЦБА обязал две платежные организации увеличить капитал
12 августа 2025 г. 17:42
International Leasing обнародовал финансовое положение
International Leasing обнародовал финансовое положение
12 августа 2025 г. 15:43
ЕБРР выделил производителю мебели в Азербайджане кредит на развитие
ЕБРР выделил производителю мебели в Азербайджане кредит на развитие
12 августа 2025 г. 15:37
Число выданных по гослинии ипотечных кредитов в Азербайджане превысило 55 тыс.
Число выданных по гослинии ипотечных кредитов в Азербайджане превысило 55 тыс.
12 августа 2025 г. 15:28
Курс евро к доллару снизился после публикации слабой европейской статистики
Курс евро к доллару снизился после публикации слабой европейской статистики
12 августа 2025 г. 14:28
Среднемесячная зарплата в Азербайджане выросла более чем на 9%
Среднемесячная зарплата в Азербайджане выросла более чем на 9%
12 августа 2025 г. 12:53
Данные в Централизованном кредитном реестре Азербайджана будут обновляться в течение одного дня
Данные в Централизованном кредитном реестре Азербайджана будут обновляться в течение одного дня
12 августа 2025 г. 12:40

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi