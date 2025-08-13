Курс доллара к иене вырос на фоне возобновления спроса на американскую валюту

Курс доллара по отношению к иене вырос в среду утром на фоне возобновления спроса на американскую валюту как на надежный актив.

Как передает Report, это следует из данных торгов.

Тем временем инвесторы продолжают ожидать данные по состоянию экономики США.

Утром курс доллара к иене поднялся до 147,95 иены с уровня прошлого закрытия в 147,77 иены за доллар.

При этом курс евро к доллару вырос до $1,1684 с $1,1673 за евро. А индекс доллара (курс к корзине валют шести стран - торговых партнеров США) опустился на символические 0,04% - до 98,03 пункта.

По мнению экспертов, розничные продажи в США, как и данные по занятости в несельскохозяйственных отраслях, станут важным показателем того, насколько хорошо развивается экономика, и повлияют на оценку рынка в отношении дальнейшего снижения учетной ставки Федеральной резервной системы США и доллара.

Статистику по розничным продажам в США Министерство торговли страны обнародует уже в пятницу. Ожидается, что показатель в июле вырос на 0,5% в месячном выражении.