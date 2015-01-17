Баку. 17 января. REPORT.AZ/ По сообщению Швейцарского национального банка, курс доллара достиг 11-летнего максимума. В последний раз курс евро по отношению к данным валютам падал в июле 2012 года до минимального значения. Как сообщает Report со ссылкой на Spiegel, об этом на брифинге с немецкими официальными лицами заявил руководитель Европейского центрального банка Марио Драги (Mario Draghi).

Согласно информации, за последние 5 дней курс американского доллара по отношению к японскому йену достиг максимального значения с 2004 года.

Руководитель управления стратегии глобальной иностранной валюты Bank of Montreal Грег Андерсон (Greg Anderson) в интервью Reuters заявил, что это лишь часть "истории доллара": "Поиск других альтернатив не привлекает: вчера все поняли, что на следующей неделе Европейский центральный банк будет действовать более агрессивно".

Примерно 63% валютных запасов в мире хранятся в долларах. По данным на сегодняшнее утро, в Нью-Йорке курс доллара по отношению к евро поднялся на 0,6% и 1 евро стоил 1,1567 доллара, что с ноября 2003 года является самым низким пределом для европейской валюты. Тогда евро разменивался как 1,1460 доллара.

Швейцарский франк по отношению к евро подешевел на 1,9% и составил 99,41, а по отношению к доллару - на 2,3% - до 85,87.