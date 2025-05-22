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Курс биткойна впервые превысил $111 тыс.

Курс биткойна впервые превысил $111 тыс. Биткойн на торгах в четверг обновил исторический максимум, его цена впервые превысила отметку в $111 тыс. на фоне ослабления курса доллара США.
Финансы
22 мая 2025 г. 11:20
Курс биткойна впервые превысил $111 тыс.

Биткойн на торгах в четверг обновил исторический максимум, его цена впервые превысила отметку в $111 тыс. на фоне ослабления курса доллара США.

Как передает Report со ссылкой на "Интерфакс", трейдеры все более оптимистично настроены относительно перспектив криптовалюты из-за растущего институционального спроса.

Биткойн сейчас торгуется на уровне $110,54 тыс., что на 1,7% выше закрытия предыдущей сессии. Ранее курс достигал отметки $111 878 , что является рекордом.

Сенат Конгресса США большинством голосов поддержал законопроект под названием GENIUS Act в новой редакции. Этот документ предусматривает федеральное регулирование стейблкойнов - криптоактивов, привязанных с традиционным валютам. Теперь он будет направлен на дальнейшее обсуждение. Авторы законопроекта надеются, что он может быть принят уже на этой неделе.

Это даст большую ясность в сфере регулирования для компаний, которые занимаются цифровыми активами, отмечают эксперты.

Слабые результаты аукциона по размещению государственных облигаций США, а также опасения по поводу увеличения дефицита бюджета страны подтолкнули курс доллара к минимуму за две недели относительно иены. Эти же причины стали поводом для снижения американского рынка акций днем ранее. В результате инвесторы начали искать альтернативы для инвестиций, ими стали криптовалюты и золото.

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