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Курс биткоина резко упал ниже 50 тысяч долларов

Курс биткоина резко упал ниже 50 тысяч долларов Это самая низкая цена за последние 48 дней
Финансы
23 апреля 2021 г. 13:51
Курс биткоина резко упал ниже 50 тысяч долларов

Стоимость криптовалюты Bitcoin упала ниже психологической отметки в 50 тыс. долларов США.

Как передает Report, по данным Coindesk, это самая низкая цена за последние 48 дней.

По данным торгов, на данный момент стоимость одного биткоина составляет 48 181 долларов США. Минимальный курс криптовалюты в течение суток составлял 47 467 долларов США, что является падением на около 5 227 долларов США или 9,78% за последние 24 часа.

В марте его курс несколько раз снижался на 10%.

Ранее биткоину предрекли рост до 400 тыс. долларов США в 2021 году. Эксперт сравнил нынешнее положение на рынке с экономическими ситуациями в 2013 и 2017 годах, когда биткоин торговался за рекордные суммы.

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