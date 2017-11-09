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    Курс биткоина обновил исторический максимум

    Курс биткоина поднялся до $7,89 тыс.

    Баку. 9 ноября. REPORT.AZ/ Курс биткоина превысил отметку в $7,8 тыс., что стало новым рекордом для криптовалюты.

    Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, рост курса произошел на фоне новостей об отказе от внесения изменения в программный код валюты.

    Разработчики планировали увеличить размер блока биткоина до 2МБ, однако они отказались от этой затеи, поскольку это «может разделить сообществу и стать препятствием для роста криптовалюты».

    На фоне этих новостей курс биткоина поднялся до $7,89 тыс., обновив исторический максимум. Капитализация самой популярной криптовалюты мира достигла $124 млрд.

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