Курс биткоина достиг годового максимума

Курс биткоина в ходе торгов воскресенья, 16 июня, поднялся, по данным Coindesk Bitcoin Price Index, до отметки в 9381 доллар — это рекордно высокий показатель за последние 13 месяцев.

Как передает Report со ссылкой на "Коммерсант", в последний раз столь высоко самая популярная криптовалюта торговалась 10 мая 2018 года. Кроме того, стоимость биткоина вернулась к уровню декабря 2017 года, который предшествовал взлету цены одной цифровой монеты до 20 тыс долларов.

По данным Coinmarketcap, суточный объем трансакций с биткоином составил около 21,5 млрд долларов. В настоящий момент курс биткоина продолжает оставаться выше 9 тыс долларов. На момент написания этой новости его стоимость составляла около 9150 долларов, а рыночная капитализация — около 162,5 млрд долларов.