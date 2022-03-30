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Кристин Лагард ждет ухудшения состояния экономики еврозоны

Кристин Лагард ждет ухудшения состояния экономики еврозоны Председатель Европейского центробанка Кристин Лагард предупредила об усугублении последствий для экономики еврозоны по мере продолжения конфликта в Украине и призвала правительства стран ЕС и инвесторов предоставить финансирование, чтобы повысить устойчив
Финансы
30 марта 2022 г. 16:09
Кристин Лагард ждет ухудшения состояния экономики еврозоны

Председатель Европейского центробанка Кристин Лагард предупредила об усугублении последствий для экономики еврозоны по мере продолжения конфликта в Украине и призвала правительства стран ЕС и инвесторов предоставить финансирование, чтобы повысить устойчивость экономики.

Об этом передает Report со ссылкой на "Интерфакс".

"Европе необходимо разработать план, чтобы обеспечить поступление необходимых инвестиций настолько быстро и беспроблемно, насколько это возможно, при этом государственные и частные инвестиции должны друг друга подкреплять", - отметила она.

По словам Лагард, действия России представляют собой "существенные риски для роста" и приводят к "значительной неопределенности" в отношении прогноза для экономики.

В то же время расходы на энергоносители, рост цен на продукты питания и непрекращающиеся препятствия, "вероятно, приведут к ускорению инфляции", добавила она.

По ее мнению, лучший способ ослабить неопределенность за счет денежно-кредитной политики - придерживаться вариативности, постепенности и гибкости.

По итогам мартовского заседания ЕЦБ заявил о корректировке объемов выкупа активов (APP): в апреле он составит 40 млрд евро, в мае - 30 млрд евро, в июне - 20 млрд евро. Ранее планировалось, что ежемесячные объемы выкупа во втором квартале составят 40 млрд евро, в третьем - 30 млрд евро. Также ЕЦБ объявил, что может завершить выкуп активов в рамках APP в третьем квартале текущего года.

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Версия на английском языке Christine Lagarde expects eurozone economy to deteriorate

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