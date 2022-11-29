Криптовалютный кредитор BlockFi подал заявление о банкротстве

Американская криптовалютная платформа BlockFi объявила о начале процедуры банкротства.

Американская криптовалютная платформа BlockFi объявила о начале процедуры банкротства.

Как передает Report со ссылкой на зарубежные СМИ, заявления в соответствии с главой 11 Кодекса США о банкротствах, предусматривающей защиту от кредиторов и реструктуризацию бизнеса, подали как сама BlockFi Inc., так и все восемь ее дочерних структур.

Параллельно с этим BlockFi International Ltd, зарегистрированная на Бермудских островах, подала ходатайство в верховный суд страны о назначении временных ликвидаторов бизнеса в соответствии с законом о компаниях Бермудских островов.

BlockFi предоставляет своим клиентам кредиты в долларах под залог в криптовалюте, а также позволяет открывать депозиты в криптовалюте под высокие проценты. На конец 2021 года у компании было более 450 тыс. частных клиентов, большая часть из которых - мелкие инвесторы. Из них около 100 тыс. - это кредиторы.

Объем депозитов пользователей в криптовалюте составляет, по данным The Wall Street Journal, от 14 млрд до 20 млрд долларов, под которые BlockFi выдала кредиты на 7,5 млрд.

Банкротство BlockFi - следствие краха криптовалютной компании FTX Group, которая была одним из крупнейших игроков на рынке. BlockFi заморозила операции по счетам практически сразу после того, как о банкротстве 11 ноября объявила FTX Group, у которой BlockFi заняла 400 млн долларов в июне нынешнего года. Согласно судебным документам, BlockFi все еще должна FTX 275 млн долларов. Крупнейший же долг у криптокредитора перед трастовой компанией Ankura - 729 млн долларов.

Проблемы FTX потянули за собой десятки других компаний. Так, с серьезными проблемами с ликвидностью столкнулся криптовалютный брокер Genesis, который сейчас отчаянно ищет 1 млрд долларов. По данным Morgan Stanley, в общей сложности от краха FTX могут пострадать 63 компании.