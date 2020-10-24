О нас
Report Georgia

Кредиты погибших военных и гражданских лиц будут списаны

Кредиты погибших военных и гражданских лиц будут списаны В полном объеме будут списаны потребительские кредиты (вместе с начисленными процентами) военнослужащих, ставших шехидами в боях за освобождение земель
Финансы
273
24 октября 2020 г. 17:29
Кредиты погибших военных и гражданских лиц будут списаны

Под руководством президента, Верховного главнокомандующего Вооруженными силами Азербайджана Ильхама Алиева наша отважная армия уверенно идет к славной победе, освобождая земли от оккупации.

Как сообщает Report, об этом говорится в заявлении Общественного объединения "Ассоциация банков Азербайджана" (AБA).

В сообщении также говорится, что в эти исторические дни банковская общественность Азербайджана, как и всегда, находится рядом с армией, государством. Азербайджанские банки во все времена относились с особым вниманием и почтением к сражающимся за территориальную целостность нашей страны, героям войны, членам семей шехидов, отдавших жизнь за Родину, и так будет всегда!

В целях поддержки военных и граждан, пострадавших в результате вражеской провокации, по рекомендации Центрального банка Азербайджана банки-члены АБА единогласно приняли следующие решения:

- В полном объеме списать потребительские кредиты (также начисленные по ним проценты и другие выплаты) военнослужащих, ставших шехидами в боях за освобождение наших земель;

- В полном объеме списать потребительские кредиты (начисленные по ним проценты и другие выплаты) граждан, погибших результате вражеской провокации;

- Полностью приостановить с 27 сентября 2020 года начисление процентов и других выплат по кредитным обязательствам перед банками раненых в ходе военных операций военнослужащих;

- Семьям сотрудников банков, ставших шехидами в боях за освобождение наших земель, выплатить сумму в размере годовой заработной платы погибшего;

- Раненым в боях за освобождение наших земель сотрудникам банков оказать единовременную финансовую помощь в размере трехмесячной заработной платы.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на азербайджанском языке Müharibəyə görə həyatını itirən hərbçi və mülki şəxslərin krediti silinəcək

Новости партнеров

Экслюзивные новости

Главный инфекционист Азербайджана обратился к населению
Главный инфекционист Азербайджана обратился к населению
23 октября 2020 г. 12:25
Азербайджано-грузинские отношения имеют стратегическое значение
Азербайджано-грузинские отношения имеют стратегическое значение
22 октября 2020 г. 17:23
В Милли Меджлисе обсудят проект переименования села Венг в Чинарлы
В Милли Меджлисе обсудят проект переименования села Венг в Чинарлы
22 октября 2020 г. 10:02
Сменился глава Госагентства по возобновляемым источникам энергии
Сменился глава Госагентства по возобновляемым источникам энергии
20 октября 2020 г. 17:49
ВБ готовит новый проект реконструкции региональных автодорог в Азербайджане
ВБ готовит новый проект реконструкции региональных автодорог в Азербайджане
14 октября 2020 г. 15:06
Перо дипломата в ответ на армянскую агрессию
ФотоПеро дипломата в ответ на армянскую агрессию
14 октября 2020 г. 10:50
Противник вновь обстреливает Тертер, погиб мирный житель
Противник вновь обстреливает Тертер, погиб мирный житель
14 октября 2020 г. 10:00
Армяне продолжают обстреливать Тертер, сброшено около 300 снарядов
ФотоАрмяне продолжают обстреливать Тертер, сброшено около 300 снарядов
13 октября 2020 г. 11:09
Обнародованы имена убитых в Гяндже
Обнародованы имена убитых в Гяндже
12 октября 2020 г. 14:49
Эксперт: Мир не должен безразлично наблюдать за атаками ВС Армении на Гянджу
Эксперт: Мир не должен безразлично наблюдать за атаками ВС Армении на Гянджу
11 октября 2020 г. 10:59

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi