Кредиты погибших военных и гражданских лиц будут списаны

В полном объеме будут списаны потребительские кредиты (вместе с начисленными процентами) военнослужащих, ставших шехидами в боях за освобождение земель

Под руководством президента, Верховного главнокомандующего Вооруженными силами Азербайджана Ильхама Алиева наша отважная армия уверенно идет к славной победе, освобождая земли от оккупации.

Как сообщает Report, об этом говорится в заявлении Общественного объединения "Ассоциация банков Азербайджана" (AБA).

В сообщении также говорится, что в эти исторические дни банковская общественность Азербайджана, как и всегда, находится рядом с армией, государством. Азербайджанские банки во все времена относились с особым вниманием и почтением к сражающимся за территориальную целостность нашей страны, героям войны, членам семей шехидов, отдавших жизнь за Родину, и так будет всегда!

В целях поддержки военных и граждан, пострадавших в результате вражеской провокации, по рекомендации Центрального банка Азербайджана банки-члены АБА единогласно приняли следующие решения:

- В полном объеме списать потребительские кредиты (также начисленные по ним проценты и другие выплаты) военнослужащих, ставших шехидами в боях за освобождение наших земель;

- В полном объеме списать потребительские кредиты (начисленные по ним проценты и другие выплаты) граждан, погибших результате вражеской провокации;

- Полностью приостановить с 27 сентября 2020 года начисление процентов и других выплат по кредитным обязательствам перед банками раненых в ходе военных операций военнослужащих;

- Семьям сотрудников банков, ставших шехидами в боях за освобождение наших земель, выплатить сумму в размере годовой заработной платы погибшего;

- Раненым в боях за освобождение наших земель сотрудникам банков оказать единовременную финансовую помощь в размере трехмесячной заработной платы.