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Кредитные вложения в экономику Нахчывана выросли почти на 8%

Кредитные вложения в экономику Нахчывана выросли почти на 8% Кредитные вложения в экономику Нахчывана выросли почти на 8%
Финансы
6 июня 2025 г. 14:06
Кредитные вложения в экономику Нахчывана выросли почти на 8%

По состоянию на 1 мая текущего года кредитные вложения в экономику Нахчыванской АР составили 435 млн 760,9 тыс. манатов, что на 7,5% больше, чем за аналогичный период 2024 года.

Об этом сообщает Report со ссылкой на местное отделение Центрального банка Азербайджана (ЦБА).

Отмечается, что 282 млн 21 тыс. манатов или 64,7% кредитных вложений пришлось на частные банки, что на 2,3% меньше, чем в предыдущем году.

На отчетную дату кредитные вложения государственных банков составили 127 млн ​​981,4 тыс. манатов, что на 27,4% больше, чем год назад. За отчетный период доля государственных банков в кредитных вложениях выросла с 24,8% до 29,4%.

По состоянию на конец мая текущего года кредитные вложения небанковских кредитных организаций (НБКО) составили 25 млн 758,5 тыс. манатов, что на 58,8% больше, чем в предыдущем году. За год доля небанковских финансово-кредитных организаций в кредитных вложениях увеличилась с 4% до 5,9%.

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Версия на азербайджанском языке Naxçıvan iqtisadiyyatına kredit qoyuluşu 8 %-ə yaxın artıb

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