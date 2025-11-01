Кредитные вложения в экономику Азербайджана выросли на 9,3%

Ильхам Алиев Путь к Победе Бюджетный пакет WUF13
    Финансы
    • 01 ноября, 2025
    • 17:55
    Объем кредитных вложений банков и небанковских организаций в экономику Азербайджана на 1 октября 2025 года оценивается в 31 млрд 41,8 млн манатов.

    Как сообщает Report со ссылкой на данные Центрального банка, это на 1,9% больше по сравнению с показателем на 1 сентября 2025 года, на 6% больше в сравнении с показателем на конец 2024 года, и на 9,3% больше в сравнении с 1 октября 2024 года.

    На долю частных банков пришлось 21 млрд 686,1 млн манатов (+9,3% от показателя на 1 октября 2024 года), или 69,9% всех кредитов. Кредитный портфель государственных банков равен 7 млрд 590,2 млн манатов (+10,5%). Доля государственных банков в общем кредитном портфеле за год увеличилась с 24,2% до 24,5%.

    Кредитный портфель небанковских кредитных организаций на 1 октября достиг 1 млрд 765,5 млн манатов (+3,9%). При этом их доля в общем объеме кредитных вложений в экономику снизилась с 6% до 5,6%.

    В Азербайджане действуют 22 банка, из которых 2 имеют государственное участие, а также 54 небанковские кредитные организации.

    Azərbaycan iqtisadiyyatına kredit qoyuluşu 9 %-dən çox artıb
    Credit investments in Azerbaijan's economy up by over 9%

