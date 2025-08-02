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Кредитные вложения в экономику Азербайджана выросли на 12%

Кредитные вложения в экономику Азербайджана выросли на 12% Кредитные вложения в экономику Азербайджана выросли на 12%
Финансы
2 августа 2025 г. 17:54
Кредитные вложения в экономику Азербайджана выросли на 12%

По состоянию на 1 июля этого года кредитные вложения в экономику Азербайджана составили 30 млрд 231,8 млн манатов, что на 0,1% больше по сравнению с предыдущим месяцем, на 3,2% больше по сравнению с началом года и на 12% больше по сравнению с аналогичным периодом 2024 года.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Центральный банк Азербайджана (ЦБА).

21 млрд 23 млн манатов или 69,5% кредитных вложений приходится на долю частных банков, что на 11,4% больше по сравнению с прошлым годом.

На отчетную дату кредитные вложения государственных банков составили 7 млрд 449,1 млн манатов, что на 13,6% больше в годовом сравнении. За год доля государственных банков в общем объеме кредитных вложений выросла с 24,3% до 24,6%.

По состоянию на 1 июля кредитные вложения небанковских кредитных организаций (НБКО) составили 1 млрд 759,7 млн манатов, что на 11,8% больше в годовом сравнении. За год доля НБКО в общем объеме кредитных вложений составила 5,8%.

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