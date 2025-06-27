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Кредитные вложения в экономику Азербайджана впервые превысили 30 млрд манатов

Кредитные вложения в экономику Азербайджана впервые превысили 30 млрд манатов Кредитные вложения в экономику Азербайджана впервые превысили 30 млрд манатов
Финансы
27 июня 2025 г. 15:53
Кредитные вложения в экономику Азербайджана впервые превысили 30 млрд манатов

Кредитные вложения в экономику Азербайджана по состоянию на 1 июня текущего года составили 30 млрд 188,8 млн манатов, что это на 1% больше по сравнению с предыдущим месяцем,на 3,1% больше по сравнению с началом года и на 13,9% больше по сравнению с аналогичным периодом 2024 года.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Центральный банк Азербайджана (ЦБА).

Из общей суммы кредитных вложений 20 млрд 980,4 млн манатов или 69,5% пришлось на частные банки (+ 12,1% показателя годом ранее).

На отчетную дату кредитные вложения государственных банков составили 7 млрд 406,1 млн манатов (+ 14,8%). За год доля государственных банков в общем объеме кредитных вложений выросла с 24,3% до 24,5%.

По состоянию на 1 июня кредитные вложения небанковских кредитных организаций (НБКО) составили 1 млрд 802,3 млн манатов (+ 34,5%). За год доля небанковских кредитных организаций в общем объеме кредитных вложений увеличилась с 5,2% до 6%.

В Азербайджане действуют 22 банка, из которых 2 имеют государственную долю. Количество НБКО составляет 56.

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