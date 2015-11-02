​Кредитные вложения в экономику Азербайджана сократились

Баку. 2 ноября. REPORT.AZ/ Совокупные кредитные вложения в экономику Азербайджана на 1 октября 2015 года составили 21 622,5 млн. манатов, что на 674,7 или 3% меньше аналогичного показателя на начало сентября.

Как сообщает Report со ссылкой на официальный отчет Центрального банка Азербайджана (ЦБА), это наибольшее сокращение за 2015 год.

Объем кредитных вложений в экономику с начала года вырос на 1 220,2 млн. манатов или 6%, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года - на 2 179,4 млн. манатов или 11,2%.

Отметим, что на рост объема кредитных вложений в экономику в течение года повлияла девальвация маната. Часть кредитных вложений в экономику была осуществлена в иностранной валюте. Девальвация национальной валюты стала причиной роста этих показателей в манатном эквиваленте.