Кредитные союзы Азербайджана завершили прошлый год с убытками

Кредитные союзы Азербайджана завершили 2022 год с убытком в 0,1 млн манатов. При этом по итогам 2021 года чистая прибыль союзов составила 0,1 млн манатов.

Кредитные союзы Азербайджана завершили 2022 год с убытком в 0,1 млн манатов. При этом по итогам 2021 года чистая прибыль союзов составила 0,1 млн манатов.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Центральный банк Азербайджана.

В прошлом году доходы кредитных союзов составили 2,4 млн манатов (на 4,35% больше, чем годом ранее), расходы -1,3 млн манатов (на 21,15% больше).

На 1 января этого года активы кредитных союзов составили 13,4 млн манатов, что на 6,3% меньше, чем год назад.

За отчетный период обязательства кредитных союзов снизились на 24% - до 3,8 млн манатов, а балансовый капитал увеличился на 3,2% - до 9,6 млн манатов.