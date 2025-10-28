Кредитные союзы Азербайджана за 9 месяцев получили 0,1 млн манатов чистой прибыли

Кредитные союзы Азербайджана завершили девять месяцев 2025 года с чистой прибылью в 0,1 млн манатов.

Как сообщает Report со ссылкой на ЦБА, в аналогичный период прошлого года сектор зафиксировал убыток в размере 0,5 млн манатов.

За январь–сентябрь 2025 года доходы кредитных союзов составили 1,7 млн манатов (снижение на 6,3%), расходы остались на уровне 1 млн манатов, а отчисления в специальные резервы сократились вдвое - до 0,6 млн манатов. Выплат налога на прибыль за этот период не было.

По состоянию на 1 октября активы кредитных союзов достигли 13 млн манатов, увеличившись на 2,4% за год. Из них 11,1 млн манатов составляют чистые кредиты, что означает рост кредитного портфеля на 1,8%.

При этом обязательства сектора снизились на 18,2% - до 2,7 млн манатов, а балансовый капитал вырос на 9,6%, до 10,3 млн манатов.