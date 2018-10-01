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    Кредит с комиссией 0% для учителей и всех работников сферы образования от Unibank

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    Баку. 1 октября. REPORT.AZ/ Unibank проводит кампанию в честь 5 октября –Всемирного дня учителя: наличный кредит с комиссией - 0% для всех работников сферы образования. Все работники сферы образования, которые возьмут наличный потребительский кредит в Unibank до 15-го октября, получат возможность оформить сумму до 20 000 манат без комиссии.

    Теперь получение кредита в Unibank дает особые преимущества работникам сферы образования:

    - 0% комиссии;

    - нет взноса за страхование;

    - не требуется поручитель;

    - возможность выбирать дату оплаты кредита;

    - кредит до 20 000 манат всем, у кого есть официальный доход;

    - максимальный срок кредита - до 48 месяцев;

    - минимальная ежемесячная оплата начинается от 19 манат;

    - оформление кредита за короткий промежуток времени;

    Вы можете подать заявку на получение кредита, не приходя в банк:

    -написав на whatsapp 050 778 8117;

    - позвонив в информационный центр 117;

    - обратившись онлайн с помощью Unibank Mobile или с сайта unibank.az (http://go.unibank.az/2FcSiNh) или же обратившись в филиалы Unibank.

    На сегодняшний день, являясь одним из ведущих банков страны, Unibank располагает широкой филиальной сетью, как в столице, так и в регионах. Филиалы Unibank функционируют в будние дни без обеденного перерыва с 09:00 до 17:00. Также нижеследующие филиалы Unibank оказывают услуги клиентам и в субботу с 10.00 до 14.00:

    Абшеронские филиалы: 15-ый филиал (рядом с парком им. С.Вургуна); 14-ый филиал (Бешмертебе); 13-ый филиал ("Иншаатчылар"); 9-ый филиал (ASAN 1 Kommunal); "Гянджлик"; "Нариманов"; "Аджеми"; "Нефтчиляр"; 10-ый филиал ("Ахмедлы"); 19-ый филиал ("Бакиханов"); 17-ый филиал ("Сахиль"); "Мярдякан", "Хырдалан"; "Сумгаит".

    Региональные филиалы: "Гянджа"; "Барда"; "Кяпяз"; "Мингячевир"; "Товуз"; "Губа"; "Шамкир"; "Шеки".

    За более подробной информацией можете обращаться по телефону (012) 117, на сайт банка по адресу www.unibank.az, либо на официальные страницы банка в Фейсбук и Твиттер (www.facebook.com/unibank.az , https://twitter.com/unibank.az ).

    Unibank – банк для всех и каждого! 

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