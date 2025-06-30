Кредит с бронежилетом: как страхование жизни спасает будущее?

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Когда мы оформляем кредит - на жилье, автомобиль или даже на смартфон в рассрочку - мы думаем о будущем. О возможностях, комфорте, решении бытовых задач. Мы уверены в завтрашнем дне, в стабильном доходе и в своей способности погашать долг. Кажется, все просто: взял - выплатил.

Но жизнь, увы, не всегда следует нашим планам. Болезнь, потеря трудоспособности или внезапная трагедия могут в одночасье превратить разумно рассчитанный кредит в неподъемное бремя - не только для самого заемщика, но и для его родных. То, что должно было стать шагом к лучшему, оборачивается долговым кризисом и разрушенной финансовой устойчивостью семьи.

Именно в такие моменты становится ясно: страхование жизни при кредитовании - это не избыточная формальность, а жизненно важная подстраховка. Сегодня этот механизм перестает быть непопулярным приложением к кредитному договору и начинает играть роль полноценного элемента финансовой защиты.

Благодаря изменениям, инициированным Центральным банком Азербайджана в 2024 году, страхование жизни вышло из тени. Оно стало не просто предложением, а социальным щитом, защищающим интересы обеих сторон - и банков, и семей.

Что дает страхование жизни заемщику?

Страхование жизни при получении кредита является своего рода гарантийным щитом. В случае смерти или потери трудоспособности заемщика, страховая компания берет на себя обязательство по выплате оставшегося долга. Это избавляет близких заемщика от риска остаться с долговыми обязательствами, которые они не брали, но юридически обязаны исполнять как наследники. Особенно это важно при потребительских кредитах, где оформление происходит быстро, а обдумывание рисков - редко.

Приведем пример из жизни:

Назим, житель Баку, оформил потребительский кредит на 15 000 манатов на ремонт квартиры. Отказался от страхования жизни, решив сэкономить около 300 манатов в год. Через полтора года он погиб в ДТП. Остаток долга - почти 10 000 манатов - перешел к его семье, которая и без того оказалась в тяжелой финансовой ситуации. Согласитесь, трагедия не должна оборачиваться финансовым крахом.

Понятно, что кредит - это инвестиция для банка, и как любой инвестор, банк заинтересован в возврате средств. Смерть заемщика без страховки считается прямым кредитным риском. Отсюда и заинтересованность банков в страховании жизни клиентов, особенно при долгосрочных и крупноразмерных займах. Но до недавнего времени обязательность такой страховки распространялась лишь на ипотеку и автокредиты, а в сегменте потребкредитования оставалась на усмотрение банка и заемщика.

С мая 2024 года ситуация изменилась: теперь банки обязаны предлагать страхование жизни и потери трудоспособности при выдаче потребкредитов. Причем договор страхования должен покрывать не только тело кредита, но и возможные проценты и пени - еще один шаг в сторону защиты интересов заемщиков и устойчивости кредитной системы.

Влияние на финансовую экосистему

Таким образом, страхование жизни заемщиков считается не просто индивидуальной защитой, но и важным элементом макрофинансовой стабильности. Оно снижает системные риски и помогает банкам формировать более надежные кредитные портфели. Особенно актуально это для стран с развивающимся страховым рынком, таких как Азербайджан. Развитие сегмента кредитного страхования стимулирует здоровую конкуренцию среди страховщиков, расширяет линейку продуктов и делает страхование более доступным и прозрачным для широкой аудитории.

Цифры говорят сами за себя:

Во втором полугодии 2024 года, после вступления в силу новых требований Центробанка, сборы по страхованию жизни заемщиков составили почти 4 млн манатов, при страховых выплатах в 178,7 тыс. манатов. За тот же период объем выданных потребительских кредитов составил 1,6 млрд манатов.

За первые пять месяцев 2025 года страховые сборы достигли 2,6 млн манатов, а выплаты - 215,7 тыс. манатов, при общем объеме новых потребкредитов в 731,9 млн манатов.

Для сравнения, за весь 2023 год по данному виду страхования было собрано всего 3,8 млн манатов, что уже вдвое превышало показатели 2022 года.

Этот динамичный рост свидетельствует не только о росте осведомленности населения, но и о повышении доверия к механизмам страховой защиты.

Тем не менее, стоит отметить: несмотря на положительную динамику, общий охват кредитного рынка страховой защитой все еще ограничен. Портфель потребкредитов в течение года увеличился на 17,4%, достигнув 17,09 млрд манатов, тогда как объем страховых сборов свидетельствует о том, что далеко не каждый заем обеспечен страховой гарантией.

Финансовая инклюзия: защита без исключений

Финансовая реальность меняется, и вместе с ней должна меняться финансовая культура. Заемщик должен понимать, что отказ от страхования - это не просто попытка сэкономить, а потенциальное перекладывание тяжелого финансового бремени на плечи своих близких или даже на судебную систему. Особенно в условиях непредсказуемых жизненных обстоятельств.

К тому же стоимость страхования остается вполне доступной: всего 0,2-0,7% от суммы кредита в год. Для кредита в 10 000 манатов - это около 100 манатов в год или менее 10 манатов в месяц.

Что покрывает страхование жизни заемщика?

Договор страхования заключается с лицами в возрасте от 18 до 65 лет.

Индивидуумы с определенными медицинскими особенностями (находящиеся на учете в диспансерах, с хроническими заболеваниями, ВИЧ/СПИД, онкологией и др.) могут заключить договор на основе взаимного согласия со страховщиком и при наличии особых отметок в договоре. Это позволяет расширить круг лиц, имеющих доступ к страховой защите.

Основные случаи, которые покрываются страховкой, - смерть заемщика в результате болезни или несчастного случая, установление инвалидности в период действия договора, усугубление уже имеющейся инвалидности.

Не входят в стандартное страховое покрытие случаи смерти или инвалидности, возникшие в результате занятий экстремальными или опасными видами спорта (авто-мото, подводные, альпинизм и др.), участие в военных действиях, массовых беспорядках, переворотах, протестах и т. д. Однако по взаимному согласию такие риски могут быть дополнительно включены в договор в рамках расширенного покрытия.

Размер страхового покрытия определяется оставшейся суммой долгового обязательства по кредиту и может быть фиксированным (не меняется в течение срока договора, оставшаяся часть может быть выплачена наследникам) или уменьшающимся (снижается вместе с погашением кредита, выплачивается ровно столько, сколько осталось по долгу). По согласованию сторон страховая сумма может быть установлена в размере до 110% остатка долга.

Итак, одним из ключевых нововведений стало устранение дискриминационных барьеров в доступе к страхованию. Люди с инвалидностью, хроническими заболеваниями, а также граждане пожилого возраста теперь могут заключать договоры страхования жизни на основе взаимного согласия со страховщиком, даже при наличии медицинских особенностей. Это важный шаг в направлении реальной финансовой инклюзии и социальной справедливости.

Чем шире распространяется практика страхования заемщиков, тем меньше становится случаев непогашенных долгов, судебных тяжб, разрушенных судеб и финансовых катастроф. В эпоху нестабильности и внешних рисков кредитное страхование жизни становится прочным фундаментом, на котором строится уверенность - как для самого заемщика и его семьи, так и для всей финансовой системы в целом.

Эта статья подготовлена в рамках конкурса, организованного Ассоциацией страховщиков Азербайджана на тему "Страховое покрытие жизненных рисков заемщиков кредитов".