Краткосрочные депозиты банков-резидентов в ЦБА сократились в 2 раза

Краткосрочные депозиты банков-резидентов в ЦБА сократились в 2 раза

По состоянию на 1 января текущего года краткосрочные депозиты банков-резидентов в Центральном банке Азербайджана (ЦБА) составили 1 млрд 268,46 млн манатов.

Об этом сообщает Report со ссылкой на финансовый отчет ЦБА.

Согласно документу, это в 2,1 раза меньше, чем на 1 января 2024 года.

Напомним, что в 2024 году обязательства ЦБА увеличились на 3,9% до 34 млрд 522,896 млн манатов, в том числе стоимость находящихся в обращении банкнот и монет увеличилась на 0,8% до 17 млрд 449,091 млн манатов, обязательства перед кредитными организациями уменьшились на 3,9% до 6 млрд 265,219 млн манатов, обязательства перед правительственными учреждениями увеличились в 2,1 раза до 7 млрд 990,124 млн манатов, а обязательства по операциям с Международным валютным фондом (МВФ) уменьшились на 3% до 1 млрд 175,186 млн манатов.