KPMG: Активы исламской экономики достигнут 7 трлн долларов к 2025 году

Баку. 27 февраля. REPORT.AZ/ Активы мировой исламской экономики составят 7 трлн долларов к 2025 году.

Как сообщает Report со ссылкой на Rambler News Service, об этом сказал председатель правления и управляющий партнер KPMG в России и СНГ Олег Гощанский в ходе Первого российского исламского экономического форума "Россия - гарант партнерства".

"Исламское население к 2025 году должно составить 2 млрд человек, что составляет четверть населения земного шара. Активы исламского бизнеса, исламской экономики к этому времени составят 7 трлн долларов. Поэтому цифры говорят сами за себя", - сказал он.

"Факт того, что прибыльность, маржинальность в конвенциональном банкинге падает сегодня, опять-таки более широкое проникновение сферы деятельности и роста мусульманского банкинга очень актуально с коммерческой точки зрения", - добавил он.

По его словам, исламский банкинг является драйвером роста исламского бизнеса в целом.

"По цифрам исламский банкинг сегодня растет очень динамично, ежегодно растет на 9,5% в год. Тем не менее, на сегодняшний день пока что цифра составляет в целом 5% от общего банковского мира", - добавил он.

Принципы исламского банкинга запрещают спекуляции и ссудные проценты, а также финансирование операций с алкоголем и табаком. Прибыль извлекается путем долевого участия в проекте или получения разницы между себестоимостью и конечной стоимостью товара.