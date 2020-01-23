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Костин: вероятность приватизации ВТБ в 2020 году практически исключена

Костин: вероятность приватизации ВТБ в 2020 году практически исключена

Вероятность приватизации ВТБ в 2020 году «практически исключена».

Как передает Report, об этом заявил глава ВТБ Андрей Костин в интервью Business FM. 

«Я практически исключаю это, хотя приватизация пакета государства — это не мое решение, это решение правительства. Оно — владелец, оно может это сделать. Но мне как исполнителю принятых решений кажется, что эта задача на сегодня пока труднореализуема. И главное — отсутствует какая-то мотивация, чтобы это делать».

ВТБ включен в план приватизации государственного имущества на 2020—2022 годы. Долю государства в капитале банка планируется сократить до 50% плюс одна голосующая акция.

По словам А.Костина, продажа государственного пакета возможна «только в России, в рублях и на российской бирже». «Но, честно говоря, пока я жесткой необходимости в этом не вижу», — заключил он.

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