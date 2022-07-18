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Контроль за деятельностью лизинговых компаний перейдет ЦБА

Контроль за деятельностью лизинговых компаний перейдет ЦБА Центральный банк Азербайджана (ЦБА) разработал систему превентивных расчетов в связи с лизинговой деятельностью.
Финансы
18 июля 2022 г. 12:29
Контроль за деятельностью лизинговых компаний перейдет ЦБА

Центральный банк Азербайджана (ЦБА) разработал систему превентивных расчетов в связи с лизинговой деятельностью.

Об этом Report сообщил директор Департамента по контролю за деятельностью кредитных организаций ЦБА Фуад Исаев.

"Закон "О лизинге" разработан и находится на стадии рассмотрения. В настоящее время лизинговые компании функционируют, пройдя регистрацию в Государственной налоговой службе при Министерстве экономики. Эти субъекты не подконтрольны нам. Наряду с этим, ЦБА разработал определенные превентивные системы расчетов и после вступления в силу этого закона предусматривается контроль за деятельностью лизинговых компаний, а также ломбардов", - отметил он.

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Версия на азербайджанском языке Azərbaycan Mərkəzi Bankı lizinq fəaliyyətinə nəzarət etməyə hazırlaşır

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