Контроль за деятельностью лизинговых компаний перейдет ЦБА

Центральный банк Азербайджана (ЦБА) разработал систему превентивных расчетов в связи с лизинговой деятельностью.

Центральный банк Азербайджана (ЦБА) разработал систему превентивных расчетов в связи с лизинговой деятельностью.

Об этом Report сообщил директор Департамента по контролю за деятельностью кредитных организаций ЦБА Фуад Исаев.

"Закон "О лизинге" разработан и находится на стадии рассмотрения. В настоящее время лизинговые компании функционируют, пройдя регистрацию в Государственной налоговой службе при Министерстве экономики. Эти субъекты не подконтрольны нам. Наряду с этим, ЦБА разработал определенные превентивные системы расчетов и после вступления в силу этого закона предусматривается контроль за деятельностью лизинговых компаний, а также ломбардов", - отметил он.