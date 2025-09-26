Ильхам Алиев Генассамблея ООН Великое возвращение III Игры СНГ зеленая энергия День памяти
    Константин Лайкам: Форум в Баку вносит вклад в глобальное статистическое сотрудничество

    Финансы
    26 сентября, 2025
    13:48
    Проходящий в Баку III Международный статистический форум на тему "Перспективы развития статистики: роль международных проектов" вносит серьезный вклад в укрепление глобального статистического сотрудничества.

    Как сообщает Report, об этом заявил председатель Межгосударственного статистического комитета СНГ Константин Лайкам на церемонии закрытия форума.

    По его словам, несмотря на насыщенность программы и интенсивность работы, не удалось охватить все проблемы официальной статистики:

    "На самом деле, такой цели перед нами не стояло. Тем не менее, в ходе трехдневного мероприятия мы стремились найти ответы на ключевые вопросы, связанные с глобальными вызовами, стоящими перед официальной статистикой. Программа форума включала более 50 докладов представителей национальных статистических служб и авторитетных экспертов из 19 стран и 9 международных организаций".

    MDB statistika rəsmisi: "Bakıdakı Forum qlobal statistik əməkdaşlığa ciddi töhfə verir"

