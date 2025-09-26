Константин Лайкам: Форум в Баку вносит вклад в глобальное статистическое сотрудничество

Проходящий в Баку III Международный статистический форум на тему "Перспективы развития статистики: роль международных проектов" вносит серьезный вклад в укрепление глобального статистического сотрудничества.

Как сообщает Report, об этом заявил председатель Межгосударственного статистического комитета СНГ Константин Лайкам на церемонии закрытия форума.

По его словам, несмотря на насыщенность программы и интенсивность работы, не удалось охватить все проблемы официальной статистики:

"На самом деле, такой цели перед нами не стояло. Тем не менее, в ходе трехдневного мероприятия мы стремились найти ответы на ключевые вопросы, связанные с глобальными вызовами, стоящими перед официальной статистикой. Программа форума включала более 50 докладов представителей национальных статистических служб и авторитетных экспертов из 19 стран и 9 международных организаций".