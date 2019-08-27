В Великобритании обнаружили крупный клад с дорогими монетами

Клад с монетами XI века стоимостью 5 млн фунтов (6,2 млн долларов) обнаружен на одной из ферм в графстве Сомерсет на юго-западе Англии.

Как передает Report со ссылкой на banki.ru, об этом сообщает газета The Sun.

По информации издания, 2 571 пенни, отчеканенный в период правления последнего англосаксонского короля Гарольда II Годвинсона (1022—1066), нашла семейная пара с помощью металлоискателей. Монеты, каждая из которых оценивается в диапазоне от 1 тысячи до 5 тысяч фунтов, находятся в отличном состоянии.

По информации экспертов, находка могла принадлежать обеспеченному человеку. «Это значительная сумма для того времени. Речь, скорее всего, идет если и не о короле, то о высокопоставленном чиновнике <...> Их владелец умер, не успев забрать их», — отметил специалист по нумизматике Найджел Миллс, добавив, что клад, предположительно, был закопан между 1066 и 1072 годами.

Стоимость найденных монет оказалась на 1 млн фунтов выше, чем знаменитое Стаффордширское сокровище — собрание украшений и предметов из золота и серебра, обнаруженное в 2009 году охотником за кладами с помощью металлоискателя вблизи старинного города Личфилд, ныне пригорода Бирмингема.

Пара проинформировала о своей находке полицию, как того требует закон, и передала монеты в Британский музей для оценки.