Компенсации по вкладам Atabank и Amrahbank будет выплачивать Kapitalbank

Решением правления Центрального банка Азербайджанской Республики от 28 апреля 2020 года были аннулированы лицензии, предоставленные на банковскую деятельность ОАО Atabank и ОАО Amrahbank.

Как передает Report, в соответствии с Законом Азербайджанской Республики "О страховании вкладов", дата страхового случая для ОАО Atabank и ОАО Amrahbank установлена 28 апреля 2020 года.

По решению Попечительского совета Фонда страхования вкладов, в качестве банка-агента, который будет выплачивать компенсации по защищенным вкладам в ОАО Atabank и ОАО Amrahbank, выбран ОАО Kapitalbank.

Компенсации по защищенным вкладам ОАО Atabank и ОАО Amrahbank будут выплачены в безналичном порядке именными дебетовыми картами ОАО Kapital Bank и посредством мгновенной системы денежных переводов "Xəzri".

Вклады будут компенсированы в соответствии с Законом Азербайджанской Республики "О полном страховании вкладов".

Отмечается, что в филиалах ОАО Kapitalbank компенсации по защищенным вкладам будут возвращены в два этапа.

Так, начиная с 1 июня 2020 года, предусмотрена выплата компенсаций по вкладам, размещенным в ОАО Atabank и ОАО Amrahbank в эквиваленте до 30 тысяч манатов (включая 30 тысяч манатов). С 1 июля 2020 года планируется выплачивать компенсации по вкладам в эквиваленте более 30 тысяч манатов.

Защищенные вкладчики могут получить форму заявления с 1 июня 2020 года в соответствующих филиалах ОАО KapitalBank и на интернет-сайте Фонда страхования вкладов www.adif.az.