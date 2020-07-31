Компания Apple стала самой дорогой компанией в мире

​​​​​​​Apple снова стала самой дорогой компанией в мире, капитализация американской корпорации на фоне ралли акций, связанного с сильной отчетностью, достигла 1,77 триллиона долларов США, что превысило стоимость нефтяной Saudi Aramco.

Apple снова стала самой дорогой компанией в мире, капитализация американской корпорации на фоне ралли акций, связанного с сильной отчетностью, достигла 1,77 триллиона долларов США, что превысило стоимость нефтяной Saudi Aramco.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 19:08 (бакинское время), акции Apple дорожают на 6,51%, до 409,81 доллара за акцию, исходя из этой стоимости, капитализация компании составляет около 1,77 триллиона долларов. При этом капитализация Saudi Aramco составляет примерно 1,76 триллиона долларов США.