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Комиссия по ценным бумагам США подала иск против Маска

Комиссия по ценным бумагам США подала иск против Маска Комиссия по ценным бумагам и биржам США подала иск в федеральный суд против Илона Маска из-за предполагаемого нарушения законодательства о ценных бумагах.
Финансы
15 января 2025 г. 07:30
Комиссия по ценным бумагам США подала иск против Маска

Комиссия по ценным бумагам и биржам США подала иск в федеральный суд против Илона Маска из-за предполагаемого нарушения законодательства о ценных бумагах.

Как передает Report, об этом сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на суд.

Согласно иску, поданному в окружной суд Вашингтона, Маск не своевременно раскрыл информацию о владении более чем 5% акций Twitter в 2022 году. Этим он, вероятно, нарушил закон о раскрытии информации. Истец утверждает, что, скрыв эту информацию, предприниматель смог купить дополнительные акции по более низкой цене. Это позволило миллиардеру сэкономить более 150 миллионов долларов. Он раскрыл владение акциями только 4 апреля 2022 года, что привело к росту стоимости акций более чем на 27% в тот же день.

SEC требует от Маска вернуть незаконно полученную прибыль, а также настаивает на применении гражданского штрафа и проведении судебного разбирательства с участием присяжных.

Напомним, что в сентябре прошлого года Комиссия угрожала Маску "санкциями" за неявку в суд для дачи показаний по делу о покупке Twitter. По мнению ведомства, владелец X мог ввести в заблуждение бывшее руководство компании своими заявлениями.

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