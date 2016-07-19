​Коллектив Nikoil Bank поднял флаг Азербайджана над двумя вершинами

Баку. 19 июля. REPORT.AZ/ 16-17 июля команда альпинистов ОАО Nikoil Bank провела очередные командно-тренировочные сборы в Грузии. Об этом сообщили Report в банке.

В данном мероприятии участвовали представители головного офиса и 21 филиала банка. Команда, состоящая из 34 человек, во главе с председателем правления банка Василием Викторовичем Хамазой совершила восхождение на две вершины соседней страны – Мухадзе (3200 м.) и Тиканадзе (3400 м.).

По традиции на обеих вершинах были подняты флаги Азербайджанской Республики и Nikoil Bank. Вершина Мухадзе относится к категории сложности 1А, а Тиканадзе к 2А.

В информации Nikoil Bank говорится, что за спиной команды альпинистов банка уже не один пройденный маршрут как в Азербайджане, так и в Грузии, России и Иране. Число членов команды альпинистов банка растет каждый год. Развитию командного духа и пропаганде здорового образа жизни в коллективе уделяется большое внимание со стороны руководства банка, что доказывает наличие внутрибанковских команд по таким видам спорта как футбол, фитнес и яхтинг.

Напомним, что Nikoil Bank - это универсальная финансово-кредитная организация, предлагающая полный пакет услуг, в числе которых - расчетные, кредитные, платежные, карточные, гарантийные, межбанковские, документарные и другие операции, осуществляемые в национальной и иностранной валютах. Филиальная сеть банка насчитывает 21 точку продаж, которые располагаются как в Баку, так и в регионах Азербайджана. Информацию обо всех банковских продуктах, акциях и специальных предложениях можно получить, посетив корпоративный сайт www.nikoil.az, либо позвонив по короткому номеру (012) 981. Адрес официальной страницы банка в социальной сети https://www.facebook.com/bank.nikoil