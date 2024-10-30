Коллегия Счетной палаты утвердила заключение по проекту госбюджета Азербайджана на 2025 год

Коллегия Счетной палаты обсудила заключение по проекту госбюджета на 2025 год.
Об этом сообщает Report со ссылкой на Счетную палату.
В информации отмечается, что в заключении дана оценка палаты по проекту госбюджета, указаны рекомендации.
По итогам обсуждений коллегией Счетной палаты принято решение утвердить заключение и направить его в Милли Меджлис.
Кроме этого, коллегия Палаты обсудила аудиторский отчет по итогам проверки, проведенной в Госагентстве обязательного страхования Нахчыванской Автономной Республики. Проверка была проведена с целью аудита целевого использования агентством государственных средств и управления ими.