Количество активных объектов налогообложения в Азербайджане выросло на 9%

В сфере торговли рост составил около 17%, а в ненефтяной промышленности - более 9%

В 2020 году бюджетные поступления по линии Государственной налоговой службы при Министерстве экономики Азербайджана составили 7,4 млрд манатов. Налоговый прогноз выполнен на 102,7%, в том числе по ненефтегазовому сектору - на 103,9%".

Как передает Report, об этом заявил временно исполняющий обязанности главы Государственной налоговой службы Орхан Назарли, выступая на конференции "Налоговая система в постпандемический период".

По его словам, в прошлом году удельный вес налоговых поступлений в ВВП увеличился и составил 10,2%.

В прошлом году поступления по ненефтегазовому сектору выросли на 3,3% и составили 5,6 млрд манатов. Удельный вес налоговых поступлений по ненефтегазовому сектору в ненефтяных доходах госбюджета вырос с 51,2% в 2019 году до 52,6% в 2020 году.

Поступления по акцизному налогу в 2020 году по сравнению с 2017 годом выросли в 18 раз. В сфере торговли рост составил около 17%, а в ненефтяной промышленности - более 9%. Несмотря на снижение поступлений в секторе розничной торговли примерно на 7%, в секторе оптовой торговле наблюдался рост более чем на 33%.

Несмотря на последствия пандемии, в 2020 году был зафиксирован рост числа налогоплательщиков и налоговых объектов. Число активных налогоплательщиков увеличилось более чем на 24% и превысило 616 тыс., в том числе число активных плательщиков НДС увеличилось более чем на 17%. А количество активных объектов налогообложения выросло на 9% и превысило 167 тыс.", - отметил он.