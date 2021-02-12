О нас
Report Georgia
Аудио новости

Количество активных объектов налогообложения в Азербайджане выросло на 9%

Количество активных объектов налогообложения в Азербайджане выросло на 9% В сфере торговли рост составил около 17%, а в ненефтяной промышленности - более 9%
Финансы
12 февраля 2021 г. 16:49
Количество активных объектов налогообложения в Азербайджане выросло на 9%

В 2020 году бюджетные поступления по линии Государственной налоговой службы при Министерстве экономики Азербайджана составили 7,4 млрд манатов. Налоговый прогноз выполнен на 102,7%, в том числе по ненефтегазовому сектору - на 103,9%".

Как передает Report, об этом заявил временно исполняющий обязанности главы Государственной налоговой службы Орхан Назарли, выступая на конференции "Налоговая система в постпандемический период".

По его словам, в прошлом году удельный вес налоговых поступлений в ВВП увеличился и составил 10,2%.

В прошлом году поступления по ненефтегазовому сектору выросли на 3,3% и составили 5,6 млрд манатов. Удельный вес налоговых поступлений по ненефтегазовому сектору в ненефтяных доходах госбюджета вырос с 51,2% в 2019 году до 52,6% в 2020 году.

Поступления по акцизному налогу в 2020 году по сравнению с 2017 годом выросли в 18 раз. В сфере торговли рост составил около 17%, а в ненефтяной промышленности - более 9%. Несмотря на снижение поступлений в секторе розничной торговли примерно на 7%, в секторе оптовой торговле наблюдался рост более чем на 33%.

Несмотря на последствия пандемии, в 2020 году был зафиксирован рост числа налогоплательщиков и налоговых объектов. Число активных налогоплательщиков увеличилось более чем на 24% и превысило 616 тыс., в том числе число активных плательщиков НДС увеличилось более чем на 17%. А количество активных объектов налогообложения выросло на 9% и превысило 167 тыс.", - отметил он.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке Azərbaycanda ötən il aktiv vergi obyektlərinin sayı 9% artıb

Новости партнеров

Экслюзивные новости

Шурин Али Гасанова уволен из МВД
Шурин Али Гасанова уволен из МВД
12 февраля 2021 г. 15:13
Назначен новый пресс-секретарь Милли Меджлиса
Назначен новый пресс-секретарь Милли Меджлиса
12 февраля 2021 г. 11:01
Гендиректор ЦБА: Страховым компаниям не нужно считать выплаты потерей дохода
Гендиректор ЦБА: Страховым компаниям не нужно считать выплаты потерей дохода
11 февраля 2021 г. 15:52
Курячий: Пример Азербайджана произвел сильное впечатление на граждан Украины
Курячий: Пример Азербайджана произвел сильное впечатление на граждан Украины
10 февраля 2021 г. 11:14
В Азербайджане в 2020 году 48 человек погибли в результате несчастных случаев на производстве
В Азербайджане в 2020 году 48 человек погибли в результате несчастных случаев на производстве
9 февраля 2021 г. 14:47
Киев предложил Баку сотрудничество по созданию трансграничной номинации в ЮНЕСКО
Киев предложил Баку сотрудничество по созданию трансграничной номинации в ЮНЕСКО
9 февраля 2021 г. 12:13
Замминистра: Украина осуждает факты разрушения памятников культуры в Карабахе
Замминистра: Украина осуждает факты разрушения памятников культуры в Карабахе
9 февраля 2021 г. 10:05
В Азербайджане началась вакцинация полицейских
В Азербайджане началась вакцинация полицейских
8 февраля 2021 г. 14:55
В ряде университетов Азербайджана занятия не возобновятся
В ряде университетов Азербайджана занятия не возобновятся
8 февраля 2021 г. 14:24
Директор центра Службы ASAN в руководстве AzInTelecom
Директор центра Службы ASAN в руководстве AzInTelecom
8 февраля 2021 г. 11:08

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi