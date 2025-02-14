Количество активных депозитарных счетов в НДЦ увеличилось более чем на 40%

В 2024 году количество депозитарных счетов в Национальном депозитарном центре (НДЦ) увеличилось на 32% - со 121 610 до 160 545, в том числе число активных счетов выросло на 40,7% - с 75 024 до 105 552.

В 2024 году количество депозитарных счетов в Национальном депозитарном центре (НДЦ) увеличилось на 32% - со 121 610 до 160 545, в том числе число активных счетов выросло на 40,7% - с 75 024 до 105 552.

Как сообщает Report, об этом заявил председатель правления НДЦ Агагусейн Худавердиев на Азербайджанском финансовом форуме в Баку.

По его словам, в прошлом году была сформирована новая архитектура для открытия депозитарных счетов, обеспечено дистанционное открытие счетов через API: "Эта функциональность создала возможность широкому кругу инвесторов открывать счета в депозитарной системе НДЦ через мобильное приложение".

Он также отметил, что в течение года была создана необходимая инфраструктура, которая сделала возможной торговлю на вторичном рынке: "В результате через инвестиционный портал НДЦ и API инвесторам была предоставлена возможность получать информацию о ценных бумагах на их балансе".