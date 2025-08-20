О нас

KOBİA профинансировала грантовые проекты на сумму свыше 2 млн манатов

Финансы
20 августа 2025 г. 11:22
KOBİA профинансировала грантовые проекты на сумму свыше 2 млн манатов

Агентство по развитию малого и среднего бизнеса (KOBİA) профинансировало грантовые проекты на общую сумму 2,2 млн манатов.

Как сообщает Report, об этом заявил первый заместитель председателя правления агентства Самир Гумматов на итоговом мероприятии проекта "Инностарт" в Баку.

По его словам, более 20 профинансированных проектов связаны с цифровизацией. Кроме того, до настоящего времени выдано 220 стартап-свидетельств.

Отметим, что грантовые конкурсы, экспертиза и финансирование проектов, а также мониторинг и отчетность ведутся в соответствии с правилами, утвержденными постановлением Кабинета министров от 30 сентября 2020 года.

Версия на английском языке Azerbaijan’s KOBIA funds nearly $1.3M in grant projects
Версия на азербайджанском языке KOBİA-nın maliyyələşdirdiyi qrant layihələrinin ümumi dəyəri 2 milyon manatı keçib

