KOBİA профинансировала грантовые проекты на сумму свыше 2 млн манатов

Агентство по развитию малого и среднего бизнеса (KOBİA) профинансировало грантовые проекты на общую сумму 2,2 млн манатов.

Как сообщает Report, об этом заявил первый заместитель председателя правления агентства Самир Гумматов на итоговом мероприятии проекта "Инностарт" в Баку.

По его словам, более 20 профинансированных проектов связаны с цифровизацией. Кроме того, до настоящего времени выдано 220 стартап-свидетельств.

Отметим, что грантовые конкурсы, экспертиза и финансирование проектов, а также мониторинг и отчетность ведутся в соответствии с правилами, утвержденными постановлением Кабинета министров от 30 сентября 2020 года.