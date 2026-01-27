Ключевые показатели международных товарных, фондовых и валютных рынков (27.01.2026)
Финансы
- 27 января, 2026
- 09:16
|
Последняя цена
|
Разница с ценой закрытия
предыдущего дня
|
Разница с началом года
|
Товар
|
Brent (долл/барр)
|
65,12
|
- 0,76
|
4,27
|
WTI (долл/барр)
|
60,26
|
- 0,81
|
2,84
|
Золото (долл/унция)
|
5 108,50
|
91,50
|
767,40
|
Индексы
|
Dow-Jones
|
49 412,40
|
313,69
|
1 349,11
|
S&P 500
|
6 950,23
|
34,62
|
104,73
|
Nasdaq
|
23 601,36
|
100,12
|
359,37
|
Nikkei
|
53 150,62
|
- 696,25
|
2 811,14
|
Dax
|
24 933,08
|
32,37
|
442,67
|
FTSE 100
|
10 148,85
|
5,41
|
217,47
|
CAC 40 INDEX
|
8 131,15
|
- 11,90
|
- 18,35
|
Shanghai Composite
|
4 134,17
|
- 1,99
|
165,33
|
Bist 100
|
13 177,32
|
184,61
|
1 915,80
|
RTS
|
1 147,25
|
- 5,09
|
33,12
|
Валюта
|
USD/EUR
|
1,1871
|
0,0043
|
0,0126
|
USD/GBP
|
1,3673
|
0,0030
|
0,0200
|
JPY/USD
|
154,5500
|
- 1,1500
|
- 1,9000
|
RUB/USD
|
76,5014
|
0,7451
|
- 2,2486
|
TRY/USD
|
43,3917
|
0,0193
|
0,4355
|
CNY/USD
|
6,9580
|
- 0,0052
|
- 0,0310
