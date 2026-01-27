Ильхам Алиев WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Азербайджано-израильские отношения
    Ключевые показатели международных товарных, фондовых и валютных рынков (27.01.2026)

    Финансы
    • 27 января, 2026
    • 09:16
    Ключевые показатели международных товарных, фондовых и валютных рынков (27.01.2026)

    Последняя цена

    Разница с ценой закрытия

    предыдущего дня

    Разница с началом года

    Товар

    Brent (долл/барр)

    65,12

    - 0,76

    4,27

    WTI (долл/барр)

    60,26

    - 0,81

    2,84

    Золото (долл/унция)

    5 108,50

    91,50

    767,40

    Индексы

    Dow-Jones

    49 412,40

    313,69

    1 349,11

    S&P 500

    6 950,23

    34,62

    104,73

    Nasdaq

    23 601,36

    100,12

    359,37

    Nikkei

    53 150,62

    - 696,25

    2 811,14

    Dax

    24 933,08

    32,37

    442,67

    FTSE 100

    10 148,85

    5,41

    217,47

    CAC 40 INDEX

    8 131,15

    - 11,90

    - 18,35

    Shanghai Composite

    4 134,17

    - 1,99

    165,33

    Bist 100

    13 177,32

    184,61

    1 915,80

    RTS

    1 147,25

    - 5,09

    33,12

    Валюта

    USD/EUR

    1,1871

    0,0043

    0,0126

    USD/GBP

    1,3673

    0,0030

    0,0200

    JPY/USD

    154,5500

    - 1,1500

    - 1,9000

    RUB/USD

    76,5014

    0,7451

    - 2,2486

    TRY/USD

    43,3917

    0,0193

    0,4355

    CNY/USD

    6,9580

    - 0,0052

    - 0,0310
    Beynəlxalq əmtəə, fond və valyuta bazarlarının göstəriciləri (27.01.2026)
    Key indicators of world commodity, stock, and currency markets (27.01.2026)

