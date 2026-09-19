Ключевые показатели международных товарных, фондовых и валютных рынков (19.09.2026)

Три года назад азербайджанская армия начала операцию по восстановлению суверенитета Внутренняя политика

Поступления от налога на прибыль в Азербайджане приблизятся к 7 млрд манатов в 2027г Финансы

Фото В Баку прошел первый съезд Союза композиторов тюркского мира - ОБНОВЛЕНО Kультурная политика

Завтра в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается 29° тепла Экология

Ираклий Кобахидзе: Восстановление территориальной целостности Грузии является нашей основной задачей В регионе

Фото Видео В Ханкенди идет подготовка ко Дню города Внутренняя политика

В Анкарском университете состоялось открытие барельефа и аудитории Ахмеда Агаоглу Внешняя политика

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