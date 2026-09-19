Ключевые показатели международных товарных, фондовых и валютных рынков (19.09.2026)
Финансы
- 19 сентября, 2026
- 09:47
|
Последняя цена
|
Разница с ценой закрытия
предыдущего дня
|
Разница с началом года
|
Товар
|
Brent (долл/барр)
|
103,87
|
- 0,95
|
43,02
|
WTI (долл/барр)
|
100,30
|
- 1,61
|
42,88
|
Золото (долл/унция)
|
4424,90
|
25,20
|
83,80
|
Индексы
|
Dow-Jones
|
51 682,64
|
- 95,40
|
3 619,35
|
S&P 500
|
7 650,50
|
12,74
|
805,00
|
Nasdaq
|
26 522,54
|
104,25
|
3 280,55
|
Nikkei
|
65 018,95
|
882,70
|
14 679,47
|
Dax
|
25 304,06
|
- 412,65
|
813,65
|
FTSE 100
|
10 659,13
|
- 157,01
|
727,75
|
CAC 40 INDEX
|
8 065,02
|
- 121,91
|
- 84,48
|
Shanghai Composite
|
3 911,87
|
36,27
|
- 56,97
|
Bist 100
|
13 284,42
|
- 225,34
|
2 022,90
|
RTS
|
852,33
|
14,03
|
- 261,80
|
Валюта
|
USD/EUR
|
0,0000
|
- 1,1486
|
- 1,1745
|
USD/GBP
|
0,0000
|
- 1,3395
|
- 1,3473
|
JPY/USD
|
156,8800
|
0,9100
|
0,4300
|
RUB/USD
|
84,4647
|
- 0,2600
|
5,7147
|
TRY/USD
|
48,7779
|
0,0400
|
5,8217
|
CNY/USD
|
6,6964
|
- 0,0100
|
- 0,2926
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