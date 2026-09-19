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    Ильхам Алиев День национальной музыки Мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Удары США по Ирану

    Ключевые показатели международных товарных, фондовых и валютных рынков (19.09.2026)

    Финансы
    • 19 сентября, 2026
    • 09:47
    Ключевые показатели международных товарных, фондовых и валютных рынков (19.09.2026)

    Последняя цена

    Разница с ценой закрытия

    предыдущего дня

    Разница с началом года

    Товар

    Brent (долл/барр)

    103,87

    - 0,95

    43,02

    WTI (долл/барр)

    100,30

    - 1,61

    42,88

    Золото (долл/унция)

    4424,90

    25,20

    83,80

    Индексы

    Dow-Jones

    51 682,64

    - 95,40

    3 619,35

    S&P 500

    7 650,50

    12,74

    805,00

    Nasdaq

    26 522,54

    104,25

    3 280,55

    Nikkei

    65 018,95

    882,70

    14 679,47

    Dax

    25 304,06

    - 412,65

    813,65

    FTSE 100

    10 659,13

    - 157,01

    727,75

    CAC 40 INDEX

    8 065,02

    - 121,91

    - 84,48

    Shanghai Composite

    3 911,87

    36,27

    - 56,97

    Bist 100

    13 284,42

    - 225,34

    2 022,90

    RTS

    852,33

    14,03

    - 261,80

    Валюта

    USD/EUR

    0,0000

    - 1,1486

    - 1,1745

    USD/GBP

    0,0000

    - 1,3395

    - 1,3473

    JPY/USD

    156,8800

    0,9100

    0,4300

    RUB/USD

    84,4647

    - 0,2600

    5,7147

    TRY/USD

    48,7779

    0,0400

    5,8217

    CNY/USD

    6,6964

    - 0,0100

    - 0,2926
    Beynəlxalq əmtəə, fond və valyuta bazarlarının göstəriciləri (19.09.2026)

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