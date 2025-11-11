Ильхам Алиев Путь к Победе Бюджетный пакет WUF13 COP30 Военный парад
    Ильхам Алиев Путь к Победе Бюджетный пакет WUF13 COP30 Военный парад

    Ключевые показатели международных товарных, фондовых и валютных рынков (11.11.2025)

    Финансы
    • 11 ноября, 2025
    • 09:14
    Ключевые показатели международных товарных, фондовых и валютных рынков (11.11.2025)

    Последняя цена

    Разница с ценой

    закрытия предыдущего дня

    Разница с началом года

    Товар

    Brent (долл/барр)

    63,90

    -0,16

    - 10,74

    WTI (долл/барр)

    59,96

    -0,17

    - 11,76

    Золото (долл/барр)

    4 150,70

    28,70

    1 509,70

    Индексы

    Dow-Jones

    47 368,63

    381,53

    4 824,41

    S&P 500

    6 832,43

    103,63

    950,80

    Nasdaq

    23 527,17

    522,64

    4 216,38

    Nikkei

    50 911,76

    635,39

    11 017,22

    Dax

    23 959,99

    390,03

    4 050,85

    FTSE 100

    9 787,15

    104,58

    1 614,13

    CAC 40 INDEX

    8 055,51

    105,33

    674,77

    Shanghai Composite

    4 018,60

    21,04

    666,84

    Bist 100

    10 789,03

    - 135,50

    958,47

    RTS

    994,92

    -0,43

    101,70

    Валюта

    USD/EUR

    1,1559

    0,0000

    0,1205

    USD/GBP

    1,3167

    0,0000

    0,0651

    JPY/USD

    154,2900

    0,1400

    - 2,9100

    RUB/USD

    81,3595

    0,4200

    - 32,1605

    TRY/USD

    42,2295

    - 0,0100

    6,8695

    CNY/USD

    7,1226

    0,0000

    - 0,1774
    биржевые торги товарные фонды золото нефть валюта
    Beynəlxalq əmtəə, fond və valyuta bazarlarının göstəriciləri (11.11.2025)
    Key indicators of world commodity, stock, and currency markets (11.11.2025)

    Последние новости

    09:44

    В Армении назначен новый командующий Погранвойсками СНБ

    В регионе
    09:43

    МВД: Минувшим днем задержаны 20 подозреваемых в различных преступлениях

    Происшествия
    09:23

    Euronews: Военный парад Азербайджана знаменует собой новую главу в истории Южного Кавказа

    Медиа
    09:14

    Ключевые показатели международных товарных, фондовых и валютных рынков (11.11.2025)

    Финансы
    08:57

    Число жертв супертайфуна "Фунг-Вонг" на Филиппинах достигло 18

    Другие страны
    08:29

    Трамп заявил, что Франция относится к США не лучше, чем Китай

    Другие страны
    08:11

    СМИ: Взрыв автомобиля в Индии расследуется как теракт

    Другие страны
    07:43

    В аэропорту Виргинии 18 человек пострадали при столкновении транспорта с терминалом

    Другие страны
    07:04

    Кнессет Израиля в первом чтении одобрил закон о смертной казни для террористов

    Другие страны
    Лента новостей