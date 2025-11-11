Ключевые показатели международных товарных, фондовых и валютных рынков (11.11.2025)
Финансы
- 11 ноября, 2025
- 09:14
|
Последняя цена
|
Разница с ценой
закрытия предыдущего дня
|
Разница с началом года
|
Товар
|
Brent (долл/барр)
|
63,90
|
-0,16
|
- 10,74
|
WTI (долл/барр)
|
59,96
|
-0,17
|
- 11,76
|
Золото (долл/барр)
|
4 150,70
|
28,70
|
1 509,70
|
Индексы
|
Dow-Jones
|
47 368,63
|
381,53
|
4 824,41
|
S&P 500
|
6 832,43
|
103,63
|
950,80
|
Nasdaq
|
23 527,17
|
522,64
|
4 216,38
|
Nikkei
|
50 911,76
|
635,39
|
11 017,22
|
Dax
|
23 959,99
|
390,03
|
4 050,85
|
FTSE 100
|
9 787,15
|
104,58
|
1 614,13
|
CAC 40 INDEX
|
8 055,51
|
105,33
|
674,77
|
Shanghai Composite
|
4 018,60
|
21,04
|
666,84
|
Bist 100
|
10 789,03
|
- 135,50
|
958,47
|
RTS
|
994,92
|
-0,43
|
101,70
|
Валюта
|
USD/EUR
|
1,1559
|
0,0000
|
0,1205
|
USD/GBP
|
1,3167
|
0,0000
|
0,0651
|
JPY/USD
|
154,2900
|
0,1400
|
- 2,9100
|
RUB/USD
|
81,3595
|
0,4200
|
- 32,1605
|
TRY/USD
|
42,2295
|
- 0,0100
|
6,8695
|
CNY/USD
|
7,1226
|
0,0000
|
- 0,1774
Последние новости
09:44
В Армении назначен новый командующий Погранвойсками СНБВ регионе
09:43
МВД: Минувшим днем задержаны 20 подозреваемых в различных преступленияхПроисшествия
09:23
Euronews: Военный парад Азербайджана знаменует собой новую главу в истории Южного КавказаМедиа
09:14
Ключевые показатели международных товарных, фондовых и валютных рынков (11.11.2025)Финансы
08:57
Число жертв супертайфуна "Фунг-Вонг" на Филиппинах достигло 18Другие страны
08:29
Трамп заявил, что Франция относится к США не лучше, чем КитайДругие страны
08:11
СМИ: Взрыв автомобиля в Индии расследуется как терактДругие страны
07:43
В аэропорту Виргинии 18 человек пострадали при столкновении транспорта с терминаломДругие страны
07:04