    Ключевые показатели международных товарных, фондовых и валютных рынков (11.09.2025)

    Финансы
    • 11 сентября, 2025
    • 09:02
    Ключевые показатели международных товарных, фондовых и валютных рынков (11.09.2025)
     

    Последняя цена

    Разница с ценой

    закрытия

    предыдущего дня

    Разница с началом года

    Товар

    		      

    Brent (долл/барр)

    67,34

    0,34

    -7,30

    WTI (долл/барр)

    63,52

    0,29

    -8,20

    Золото (долл/унция)

    3671,00

    -7,40

    1030,00

    Индексы

    		      

    Dow-Jones

    45490,92

    -220,42

    2946,70

    S&P 500

    6532,04

    19,43

    650,41

    Nasdaq

    21886,06

    6,57

    2575,27

    Nikkei

    44189,20

    440,15

    4294,66

    Dax

    23632,95

    -85,50

    3723,81

    FTSE 100

    9225,39

    -17,14

    1052,37

    CAC 40 INDEX

    7761,32

    11,93

    380,58

    ShanghaiComposite

    3855,10

    41,32

    503,34

    BIST 100

    10586,32

    100,23

    755,76

    RTS

    1081,07

    -30,01

    187,85

    Валюта

    		      

    USD/EUR

    1,1697

    0,00

    0,13

    GBP/USD

    1,3525

    0,00

    0,10

    USD/JPY

    147,4300

    0,03

    -9,77

    USD/RUB

    84,8813

    1,12

    -28,64

    USD/TRY

    41,2825

    0,01

    5,92

    USD/CNY

    7,1210

    0,00

    -0,18
    фондовые рынки товарные рынки
