Ключевые показатели международных товарных, фондовых и валютных рынков (11.09.2025)
Финансы
- 11 сентября, 2025
- 09:02
|
Последняя цена
|
Разница с ценой
закрытия
предыдущего дня
|
Разница с началом года
|
Товар
|
Brent (долл/барр)
|
67,34
|
0,34
|
-7,30
|
WTI (долл/барр)
|
63,52
|
0,29
|
-8,20
|
Золото (долл/унция)
|
3671,00
|
-7,40
|
1030,00
|
Индексы
|
Dow-Jones
|
45490,92
|
-220,42
|
2946,70
|
S&P 500
|
6532,04
|
19,43
|
650,41
|
Nasdaq
|
21886,06
|
6,57
|
2575,27
|
Nikkei
|
44189,20
|
440,15
|
4294,66
|
Dax
|
23632,95
|
-85,50
|
3723,81
|
FTSE 100
|
9225,39
|
-17,14
|
1052,37
|
CAC 40 INDEX
|
7761,32
|
11,93
|
380,58
|
ShanghaiComposite
|
3855,10
|
41,32
|
503,34
|
BIST 100
|
10586,32
|
100,23
|
755,76
|
RTS
|
1081,07
|
-30,01
|
187,85
|
Валюта
|
USD/EUR
|
1,1697
|
0,00
|
0,13
|
GBP/USD
|
1,3525
|
0,00
|
0,10
|
USD/JPY
|
147,4300
|
0,03
|
-9,77
|
USD/RUB
|
84,8813
|
1,12
|
-28,64
|
USD/TRY
|
41,2825
|
0,01
|
5,92
|
USD/CNY
|
7,1210
|
0,00
|
-0,18
