    Ключевые показатели международных товарных, фондовых и валютных рынков (08.09.2025)

    Финансы
    • 08 сентября, 2025
    • 09:29
    Ключевые показатели международных товарных, фондовых и валютных рынков (08.09.2025)
      Последняя цена

     Разница с ценой закрытия предыдущего дня

    Разница с началом года

    Товар

    		      

    Brent (долл/барр)

    66,28

    -0,63

    -8,36

    WTI (долл/барр)

    62,60

    -0,77

    -9,12

    Золото (долл/унция)

    3624,60

    6,80

    983,60

    Индексы

    		      

    Dow-Jones

    45400,86

    -220,43

    2856,64

    S&P 500

    6481,50

    -20,58

    599,87

    Nasdaq

    21700,39

    -7,30

    2389,60

    Nikkei

    43562,15

    713,97

    3667,61

    Dax

    23596,98

    -173,35

    3687,84

    FTSE 100

    9208,21

    -8,66

    1035,19

    CAC 40 INDEX

    7674,78

    -24,14

    294,04

    ShanghaiComposite

    3818,82

    39,87

    467,06

    BIST 100

    10729,49

    -99,44

    898,93

    RTS

    1120,73

    7,19

    227,51

    Валюта

    		      

    USD/EUR

    1,1713

    0,00

    0,14

    GBP/USD

    1,3496

    0,00

    0,10

    USD/JPY

    148,1400

    -0,07

    -9,06

    USD/RUB

    81,5569

    0,22

    -31,96

    USD/TRY

    41,2630

    0,01

    5,90

    USD/CNY

    7,1348

    0,00

    -0,17
    Beynəlxalq əmtəə, fond və valyuta bazarlarının göstəriciləri (08.09.2025)
    Key indicators of world commodity, stock, and currency markets (08.09.2025)

