Ключевые показатели международных товарных, фондовых и валютных рынков (08.09.2025)
Финансы
- 08 сентября, 2025
- 09:29
|Последняя цена
|
Разница с ценой закрытия предыдущего дня
|
Разница с началом года
|
Товар
|
Brent (долл/барр)
|
66,28
|
-0,63
|
-8,36
|
WTI (долл/барр)
|
62,60
|
-0,77
|
-9,12
|
Золото (долл/унция)
|
3624,60
|
6,80
|
983,60
|
Индексы
|
Dow-Jones
|
45400,86
|
-220,43
|
2856,64
|
S&P 500
|
6481,50
|
-20,58
|
599,87
|
Nasdaq
|
21700,39
|
-7,30
|
2389,60
|
Nikkei
|
43562,15
|
713,97
|
3667,61
|
Dax
|
23596,98
|
-173,35
|
3687,84
|
FTSE 100
|
9208,21
|
-8,66
|
1035,19
|
CAC 40 INDEX
|
7674,78
|
-24,14
|
294,04
|
ShanghaiComposite
|
3818,82
|
39,87
|
467,06
|
BIST 100
|
10729,49
|
-99,44
|
898,93
|
RTS
|
1120,73
|
7,19
|
227,51
|
Валюта
|
USD/EUR
|
1,1713
|
0,00
|
0,14
|
GBP/USD
|
1,3496
|
0,00
|
0,10
|
USD/JPY
|
148,1400
|
-0,07
|
-9,06
|
USD/RUB
|
81,5569
|
0,22
|
-31,96
|
USD/TRY
|
41,2630
|
0,01
|
5,90
|
USD/CNY
|
7,1348
|
0,00
|
-0,17
