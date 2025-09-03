    Ильхам Алиев ШОС Китай Минский процесс ОБСЕ Землетрясение в Афганистане

    Ключевые показатели международных товарных, фондовых и валютных рынков (03.09.2025)

    Финансы
    • 03 сентября, 2025
    • 09:08
    Ключевые показатели международных товарных, фондовых и валютных рынков (03.09.2025)
     

    Последняя цена

    Разница с ценой закрытия предыдущего дня

     Разница с началом года

    Товар

    		      

    Brent (долл/барр)

    68,94

    0,49

    - 5,70

    WTI (долл/барр)

    65,41

    0,48

    - 6,31

    Золото (долл/унция)

    3599,60

    36,90

    958,60

    Индексы

    		      

    Dow-Jones

    45 295,81

    - 249,07

    2 751,59

    S&P 500

    6 415,54

    - 44,72

    533,91

    Nasdaq

    21 279,63

    - 175,92

    1 968,84

    Nikkei

    42 033,33

    - 274,76

    2 138,79

    Dax

    23 487,33

    - 550,00

    3 578,19

    FTSE 100

    9 116,69

    - 79,65

    943,67

    CAC 40 INDEX

    7 654,25

    - 53,65

    273,51

    ShanghaiComposite

    3 820,98

    - 23,86

    469,22

    BIST 100

    10 877,52

    - 402,43

    1 046,96

    RTS

    1112,18

    -18,62

    218,96

    Валюта

    		      

    USD/EUR

    1,1629

    - 0,0100

    0,1300

    GBP/USD

    1,3368

    - 0,0200

    0,0900

    USD/JPY

    148,6800

    0,8900

    - 8,5200

    USD/RUB

    80,6700

    - 0,0400

    - 32,8500

    USD/TRY

    41,1635

    0,0100

    5,8000

    USD/CNY

    7,1464

    0,0000

    - 0,1500
    фондовые рынки валютные рынки кючевые показатели
