Ключевые показатели международных товарных, фондовых и валютных рынков (03.09.2025)
Финансы
- 03 сентября, 2025
- 09:08
|
Последняя цена
|
Разница с ценой закрытия предыдущего дня
|
Разница с началом года
|
Товар
|
Brent (долл/барр)
|
68,94
|
0,49
|
- 5,70
|
WTI (долл/барр)
|
65,41
|
0,48
|
- 6,31
|
Золото (долл/унция)
|
3599,60
|
36,90
|
958,60
|
Индексы
|
Dow-Jones
|
45 295,81
|
- 249,07
|
2 751,59
|
S&P 500
|
6 415,54
|
- 44,72
|
533,91
|
Nasdaq
|
21 279,63
|
- 175,92
|
1 968,84
|
Nikkei
|
42 033,33
|
- 274,76
|
2 138,79
|
Dax
|
23 487,33
|
- 550,00
|
3 578,19
|
FTSE 100
|
9 116,69
|
- 79,65
|
943,67
|
CAC 40 INDEX
|
7 654,25
|
- 53,65
|
273,51
|
ShanghaiComposite
|
3 820,98
|
- 23,86
|
469,22
|
BIST 100
|
10 877,52
|
- 402,43
|
1 046,96
|
RTS
|
1112,18
|
-18,62
|
218,96
|
Валюта
|
USD/EUR
|
1,1629
|
- 0,0100
|
0,1300
|
GBP/USD
|
1,3368
|
- 0,0200
|
0,0900
|
USD/JPY
|
148,6800
|
0,8900
|
- 8,5200
|
USD/RUB
|
80,6700
|
- 0,0400
|
- 32,8500
|
USD/TRY
|
41,1635
|
0,0100
|
5,8000
|
USD/CNY
|
7,1464
|
0,0000
|
- 0,1500
