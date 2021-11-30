Ключевые индексы в США выросли после резкого спада

Ключевые индексы на нью-йоркской фондовой бирже выросли к закрытию торгов в понедельник после обвала в пятницу, вызванного новостями о распространении омикрон-штамма нового коронавируса.

Ключевые индексы на нью-йоркской фондовой бирже выросли к закрытию торгов в понедельник после обвала в пятницу, вызванного новостями о распространении омикрон-штамма нового коронавируса.

Как передает Report, американский промышленный индекс Dow Jones к завершению торговой сессии вырос на 236,6 пункта (0,68%), до 35 135,94 пункта. Индекс S&P 500 поднялся на 60,65 пункта (1,32%) - до отметки 4 655,27 пункта. Индекс электронной биржи NASDAQ вырос на 291,17 (1,88%), до 15 782,83 пункта.

Нефть марки WTI также подорожала. К 16:30 по времени Восточного побережья США (01:45 - бакинское время) цена поставок энергоносителя в январе выросла на 1,43 (2,09%), до 69,72 доллара США.