Клиенты Kapital Bank получат шанс выиграть турпакеты

Баку. 13 июня. REPORT.AZ/ ОАО Kapital Bank проводит стимулирующую лотерею “Время отдохнуть". Как сообщили Report в пресс-службе банка, согласно условиям, клиенты, оформившие кредиты в Kapital Bank в период с 13-го июня по 29-ое июля, имеют шанс выиграть турпакеты в лучшие пятизвездочные отели в Шемахе, Габале и Губе.

В лотерее будут разыгрываться 36 стандартных турпакетов и супер приз в Jumeirah Bilgah Beach Hotel. Каждый понедельник путем случайного выбора будут определены победители предшествующей недели. Подробная информация об условиях проведения лотереи и список победителей будут опубликованы на официальном сайте банка.

Отметим, что сумма потребительского кредита наличными составляет от 300 до 15 тыс. манатов, максимальный срок - 36 месяцев. Данный продукт предназначен для клиентов банка, получающих зарплату или пенсию через Kapital Bank. Для оформления кредита необходимо будет предоставить в банк зарплатную или пенсионную карту, а также удостоверение личности.

Kapital Bank оказывает услуги населению в 90 филиалах и 2-х отделениях по всей стране, имея самую широкую сеть обслуживания.