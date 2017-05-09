Клиентская база банковского сектора Азербайджана увеличилась

Баку. 9 мая. REPORT.AZ/ Объем клиентской базы банков Азербайджана в месячном сравнении увеличился на 61 689 человек или 1,12% и на 1 апреля составил 5 556 065 человек.

Об этом сообщает Report со ссылкой на ежемесячный отчет Центробанка Азербайджана.

Из них 5 556 065 являются физическими, 73 689 - юридическими лицами. В месячном сравнении число физических лиц увеличилось на 60 695 или 1,12%, юридических лиц – на 994 или 1,37%. За этот период зафиксировано увеличение числа индивидуальных клиентов, занятых в сфере предпринимательской деятельности. Так, число банковских клиентов этой категории увеличилось на 4 444 человека или 2,34% - до 194 117 человек.