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    Клиентская база банковского сектора Азербайджана увеличилась

    Общее число банковских клиентов превысило 5,4 млн человек

    Баку. 15 марта. REPORT.AZ/ Объем клиентской базы банков Азербайджана в месячном сравнении увеличился на 63 766 человек или 1,19% и на 1 февраля составил 5 416 222 человека.

    Об этом сообщает Report со ссылкой на Центробанк Азербайджана.

    Из них 5 345 213 или 98,69% являются физическими, 71 009 или 1,31% - юридическими лицами. В месячном сравнении число физических лиц увеличилось на 62 750 или 1,19%, юридических лиц – на 1 016 или 1,45%.

    За этот период зафиксировано сокращение числа индивидуальных клиентов, занятых в сфере предпринимательской деятельности. Так, число банковских клиентов этой категории сократилось на 3 565 или 2,1% - до 176 229 человек. 

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