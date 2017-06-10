Клиентская база банковского сектора Азербайджана увеличилась с начала года

Баку. 10 июня. REPORT.AZ/ Объем клиентской базы банков Азербайджана в месячном сравнении увеличился на 74 339 человек или 1,34% и на 1 мая составил 5 630 404 человека.

Об этом сообщает Report со ссылкой на ежемесячный отчет Центробанка Азербайджана.

Из них 5 554 626 являются физическими, 75 778 - юридическими лицами. В месячном сравнении число физических лиц увеличилось на 72 250 или 1,32%, юридических лиц – на 2 089 или 2,84%. За этот период зафиксирован рост числа индивидуальных клиентов, занятых в сфере предпринимательской деятельности. Так, число банковских клиентов этой категории выросло на 6 318 или 3,26% - до 200 435 человек.

Согласно отчету, в объеме клиентской базы банков по сравнению с началом года наблюдается прирост на 277 948 человек или 5,19%,по сравнению с аналогичным периодом прошлого года – на 90 347 человек или 1,63%.