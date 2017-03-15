Клиентская база банковского сектора Азербайджана увеличилась

Баку. 15 марта. REPORT.AZ/ Объем клиентской базы банков Азербайджана в месячном сравнении увеличился на 63 766 человек или 1,19% и на 1 февраля составил 5 416 222 человека.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Центробанк Азербайджана.

Из них 5 345 213 или 98,69% являются физическими, 71 009 или 1,31% - юридическими лицами. В месячном сравнении число физических лиц увеличилось на 62 750 или 1,19%, юридических лиц – на 1 016 или 1,45%.

За этот период зафиксировано сокращение числа индивидуальных клиентов, занятых в сфере предпринимательской деятельности. Так, число банковских клиентов этой категории сократилось на 3 565 или 2,1% - до 176 229 человек.