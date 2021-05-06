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Кэндис МакДейган: у сотрудничества АБР и Нахчывана широкие перспективы

Кэндис МакДейган: у сотрудничества АБР и Нахчывана широкие перспективы Председатель Верховного Меджлиса Нахчыванской Автономной Республики (НАР) Васиф Талыбов встретился с новым директором постоянного представительства Азиатского банка развития (АБР) в Азербайджане Кэндис МакДейган
Финансы
6 мая 2021 г. 05:24
Кэндис МакДейган: у сотрудничества АБР и Нахчывана широкие перспективы

Председатель Верховного Меджлиса Нахчыванской Автономной Республики (НАР) Васиф Талыбов встретился с новым директором постоянного представительства Азиатского банка развития (АБР) в Азербайджане Кэндис МакДейган.

Об этом Report передает со ссылкой на пресс-службу Верховного Меджлиса автономной республики.

Отмечается, что Васиф Талыбов поздравил гостью с назначением на новую должность и коснулся темы сотрудничества между АБР и НАР. Председатель Верховного Меджлиса напомнил о визите в автономную республику вице-президента Азиатского банка развития Венчая Янга. Говоря о проделанных работах в аграрном секторе автономной республики, В.Талыбов отметил важность новых проектов в этом плане.

Спикер Верховного Меджлиса выразил удовлетворение визитом гостьи в Нахчыван.

Кэндис МакДейган поблагодарила В.Талыбова за теплый прием. Отметив, что ее первый визит в Нахчыванскую Автономную Республику был направлен на ознакомление с проектами, гостья подчеркнула наличие широких перспектив сотрудничества.

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Версия на азербайджанском языке Kandis Makdeyqan: AİB - Naxçıvan əməkdaşlığının geniş perspektivləri var

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